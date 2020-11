Tennis, dove vedere Sinner-Fucsovics: streaming gratis e diretta tv Atp Sofia

Oggi non prima delle ore ore 12.30 si disputerà sul cemento indoor di Sofia, il match Sinner-Fucsovics, valevole per il primo turno del torneo bulgaro. Questo in corso all’Arena Armeec è l’ultimo evento stagionale del circuito Atp, prima del gran finale con le Atp Finals di Londra che chiuderanno ufficialmente questo 2020 tennistico molto tormentato dall’emergenza Coronavirus. Il tennista altoatesino che viene dall’infortunio al piede destro (vescica piuttosto grande e molto fastidiosa) che l’ha costretto a ritirarsi a fine ottobre negli ottavi di finale del torneo di Vienna, è l’ultima occasione per cercare di chiudere bene l’anno che comunque l’ha visto ottenere buoni risultati fino ad arrivare al suo miglior best ranking della sua carriera (numero 43).

Oggi dovrà sudare le proverbiali sette camicie per avere meglio del suo avversario, perchè l’ungherese (numero 55 del mondo), è sempre molto ostico da battere soprattutto sul veloce anche se quest’anno non ha avuto grandi risultati (quarto turno Australian Open, il suo miglior torneo); la scorsa settimana a Parigi-Bercy è stato eliminato al primo turno dal croato Coric in due set.

L’unico precedente tra i due, risale proprio all’all’ultimo Australian Open, quando al primo turno il magiaro ebbe la meglio in tre set (6-4, 6-4, 6-3).

Il vincente tra l’italiano e l’ungherese, domani incontrerà lo svizzero Huesler (proveniente dalle qualificazioni) che ieri ha sconfitto per 6-1, 4-6, 7-6 (6) il georgiano Basilashvili.

Dove vedere Sinner-Fucsovics: streaming gratis e diretta tv

Il match tra Sinner-Fucsovics, primo turno del torneo Atp 250 di Sofia, sarà visibile su Supertennis che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64).

Ricordiamo che il match sarà il secondo sul campo principale e che comincerà alla fine dell’altro incontro tra Carballes Baena-Gasquet, e comunque non prima delle ore 12.30.

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.