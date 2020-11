Tennis, ottavi di finale Parigi-Bercy: il programma completo

In questa settimana il circuito Atp fa tappa a Parigi-Bercy dove si sta disputando l’ultimo Masters 1000 stagionale; il tabellone si è allineato agli ottavi di finale con nessun giocatore italiano presente, visto che al secondo turno sono stati eliminati Berrettini e Sonego, che hanno perso rispettivamente contro lo statunitense Giron e l’australiano De Minaur.

Nella parte alta del tabellone ci sono Nadal (numero 1 del seeding) e A.Zverev (numero quattro), con lo spagnolo che incontrerà l’australiano Thompson, mentre il tedesco, che in questa parte finale di stagione è molto in forma, se la vedrà contro il francese Mannarino. Molto interessante il match tra lo svizzero Wawrinka e il russo Rublev, mentre lo slovacco Gombos proveniente dalla qualificazioni, sarà opposto allo spagnolo Carreno Busta.

Nella parte bassa del seeding è stato eliminata la testa di serie numero due, ovvero il greco Tsitsipas; il russo Medvedev (numero tre) sfiderà l’australiano De Minaur in un match molto intrigante, l’argentino Schwartzman, che qualora riuscisse ad ottenere la semifinale del torneo, si qualificherebbe aritmeticamente per le Atp Finals di Londra (15-22 novembre), disputerà il suo match contro lo spagnolo Davidovich Fokina, mentre il canadese Raonic e il croato Cilic scenderanno in campo rispettivamente contro lo statunitense Giron e il francese Humbert (giustiziere di Tsitsipas).

Ottavi di finale Parigi-Bercy, il programma

COURT CENTRAL

Dalle ore 11: Schwartzman-Davidovich Fokina

A seguire: De Minaur-Medvedev

A seguire: Cilic-Humbert

A seguire: Nadal-Thompson

Non prima delle 18.30: Zverev -Mannarino

A seguire: Wawrinka-Rublev

COURT 1

Ore 12.20: Giron-Raonic

Ore 15: Carreno Busta-Gombos