Tennis, tabellone Atp Sofia: al via Sinner, Travaglia e Caruso

Questa settimana il circuito Atp chiuderà i battenti con l’ultimo torneo stagionale che è quello di Sofia (montepremi 389.270 euro), prima delle Atp Finals di Londra (15-22) novembre con cui terminerà questa stagione molto travagliata causata dall’emergenza Coronavirus, che peraltro non tende a diminuire. Saranno al via le ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie, ovvero i canadesi Shapovalov e Auger-Aliassime, l’australiano De Minaur e il tedesco Struff, che grazie al bye a loro disposizione, esordiranno direttamente dal secondo turno (ottavi di finale).

Gli azzurri presenti a Sofia sono Sinner, Travaglia e Caruso che esordiranno rispettivamente contro l’ungherese Fucsovics, il georgiano Basilashvili e il bulgaro Kuzmanov; l’altoatesino scenderà in campo domani, mentre il marchigiano e il siciliano oggi.

Nella scorsa stagione il torneò si disputò dal 4 al 10 febbraio e ad aggiudicarselo fu il russo Medvedev che sconfisse in finale proprio il magiaro Fucsovics per 6-4, 6-3.

Tabellone Atp Sofia

(1) Shapovalov vs bye

Albot vs Sugita

Gerasimov vs Andujar

(5) Mannarino vs Q

(3) de Minaur vs bye

Q vs Djere

Fucsovics vs Sinner

(7) Basilashvili vs Travaglia

(6) Millman vs (WC) Andreev

Q vs Martin

Pospisil vs Q

(4) Struff vs bye