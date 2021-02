Tennis, tabellone Atp Montpellier: al via gli azzurri Sinner e Sonego

Da oggi fino a domenica 28 febbraio alla Park&Suites Arena si disputerà il torneo Atp 250 di Montpellier (cemento indoor, montepremi 262.170 euro) dove ci sono al via ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie, ovvero Bautista Agut, Goffin, Lajovic e Hurkacz che grazie al bye a loro disposizione, cominceranno il loro percorso dal secondo turno (ottavi di finale).

A difendere i colori italiani Sinner (numero 5 del seeding) e Sonego (numero 7) che esordiranno rispettivamente contro lo sloveno Bedene e il francese (wild card) Gaston; presente in Francia anche Murray (assente agli Australian Open) che dopo tanti infortuni vorrà cercare di riprendere la forma ormai smarrita: il tennista di Glasgow comincerà il suo torneo affrontando il bulgaro Gerasimov e se dovesse vincere, potrebbe incontrare al secondo turno proprio l’altoatesino, per un match molto intrigante. Sonego eventualmente incontrerà il vincente del match Tsonga-Korda.

Non sarà presente invece il vincitore della scorsa edizione, ossia Monfils, che in finale sconfisse il canadese Pospisil (assente anche lui) per 7-5, 6-3.

Tabellone Atp Montpellier

Bautista Agut (ESP) (1)-Bye

Qualificato-Basilashvili (GEO)

Qualificato-Giron (USA)

Gombos (SVK)-Humbert (FRA) (6)

Lajovic (SRB) (3)-Bye

Novak (AUT)-Simon (FRA)

M. Ymer (SWE)-Vesely (CZE)

Qualificato-Struff (GER) (8)

Sinner (ITA) (5)-Bedene (SLO)

Gerasimov (BLR)-Murray (GBR) (WC)

Qualificato-Davidovich Fokina (ESP)

Hurkacz (POL) (4)-Bye

Sonego (ITA) (7)-Gaston (FRA) (WC)

Tsonga (FRA)-Korda (USA)

Pouille (FRA)-Bonzi (FRA) (WC)

Goffin (BEL) (2)-Bye