Dove vedere Caruso-Mager: streaming gratis e diretta tv Atp Buenos Aires

Oggi pomeriggio non prima delle ore 15.30 (le 11.30 locali) sul Court Guillermo Vilas si disputerà il match Caruso-Mager, valevole per il primo turno del torneo Atp di Buenos Aires (terra battuta); sarà un derby molto interessante quello che vedrà di fronte il siciliano e il ligure rispettivamente numero 79 e 101 del ranking mondiale. Per Caruso sarà la terza sfida fratricida dopo quelle giocate contro Seppi (vittoria al primo turno di Adelaide) e Fognini (sconfitta al secondo degli Australian Open), mentre Mager vorrà cercare una vittoria dopo tre eliminazioni consecutive al primo turno.

Quello tra i due tennisti azzurri sarà il primo confronto diretto nel circuito Atp, ma in realtà si sono affrontati già quattro volte (sempre in Italia) nei tornei minori con Caruso avanti 3-1 grazie ai successi a Vicenza (21 maggio 2o16), Ortisei (9 novembre 2016) e Todi (19 giugno 2017), per Mager invece una sola vittoria ma nell’ultima sfida che risale al 3 settembre 2019 (Genova).

Chi avrà la meglio nel match odierno, al secondo turno se la vedrà contro lo spagnolo Andujar (numero sei del seeding) che nella giornata di ieri ha sconfitto l’argentino Londero.

Dove vedere Caruso-Mager in tv e streaming

Il match Caruso-Mager, primo turno del torneo Atp 250 di Buenos Aires, sarà visibile su Supertennis (ore 15.30 circa) che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuitamente) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.