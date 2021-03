Dove vedere Fognini-Korda: streaming e diretta tv Masters 1000 Miami

Domani pomeriggio sul campo numero 2 dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens si disputerà il match Fognini-Korda, valevole come secondo turno del Masters 1000 di Miami (cemento outdoor). Per il tennista ligure (numero 10 del seeding) è l’esordio qui in Florida, visto che grazie al Bye a sua disposizione ha saltato il primo turno, mentre l’americano classe 2000 (figlio dell’ex giocatore Petr) ieri ha sconfitto nettamente il moldavo Albot per 6-3, 6-0, giocando una partita quasi perfetta. Questo 2021 Korda l’aveva aperta, raggiungendo a metà gennaio, la finale di Delray Beach persa contro il polacco Hurkacz con un doppio 6-3; per Fognini invece c’è da registrare la finale di Atp Cup conquistata con l’Italia, battuta poi dalla Russia e gli ottavi di finale a Melbourne dove è uscito sconfitto per mano di Nadal.

Sarà il primo confronto diretto tra il numero 17 e l’87 del ranking Atp e chi avrà la meglio quest’oggi, nel terzo turno affronterà lunedì 30, il vincente tra il russo Karatsev e il kazako Kukushkin.

Dove vedere Fognini-Korda in tv e streaming

Il match Fognini-Korda, secondo turno del Masters 1000 di Miami, sarà visibile su Sky che anche quest’anno detiene i diritti del torneo il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (ch 201 del decoder) o Sky Sport Arena (ch. 204). La telecronaca sarà a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.