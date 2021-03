Dove vedere Masters 1000 Miami in tv e streaming: orari e programmazione

Da mercoledì 24 marzo a domenica 4 aprile si disputerà il primo Masters 1000 stagionale, ovvero quello di Miami, che si disputa sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens e che nel 2020 è stato cancellato per l’emergenza Coronavirus. A giocarsi il titolo saranno in 96 e con le assenze di Djokovic, Nadal e Federer, i lotto dei favoriti è molto ampio; gli azzurri presenti nel main draw Berrettini, Fognini, Sinner, Sonego, Travaglia, Caruso e Musetti, mentre partiranno dalle qualificazioni Gaio, Lorenzi, Giustino, Fabbiano e Viola. L’edizione del 2019 fu vinta dallo svizzero Federer che in finale sconfisse lo statunitense Isner per 6-1, 6-4.

Di seguito forniremo tutte le informazioni per seguire in tv e streaming il torneo che avrà un montepremi di 2.798.497 euro, dei quali 251.169 euro andranno di diritto al vincitore.

Dove vedere Masters 1000 Miami in tv e streaming

L’esclusiva del torneo della Florida sarà del canale satellitare Sky, che trasmetterà i match Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (ch.204) rispettivamente al numero 201 e 204 del decoder; il team di telecronisti sarà formato da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Geri De Rosa, Federico Zancan, Alessandro Lupi e Gaia Brunelli, mentre le secondi voci per il commento tecnico saranno: Paolo Bertolucci, Filippo Volandri, Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido, Claudio Mezzadri e Laura Golarsa.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

ORARI E PROGRAMMAZIONE

MERCOLEDÌ 24 MARZO

dalle 16 alle 3 – Sky Sport Uno

dalle 17 alle 24- Sky Sport Arena

GIOVEDÌ 25 MARZO

dalle 16 alle 4 – Sky Sport Uno

dalle 16 alle 1 – Sky Sport Arena

VENERDÌ 26 MARZO

dalle 16 alle 3 – Sky Sport Uno

dalle 17 alle 1 – Sky Sport Arena

SABATO 27 MARZO

dalle 16 alle 4 – Sky Sport Uno

dalle 17 alle 1 – Sky Sport Arena

DOMENICA 28 MARZO

dalle 17 alle 4 – Sky Sport Uno

dalle 17 alle 1 – Sky Sport Arena

LUNEDÌ 29 MARZO

dalle 16 alle 4 – Sky Sport Uno

dalle 17 alle 24 – Sky Sport Arena

MARTEDÌ 30 MARZO

dalle 17 alle 4 – Sky Sport Uno

dalle 17 alle 24 – Sky Sport Arena

MERCOLEDÌ 31 MARZO

dalle 20 – Sky Sport Uno (primo quarto di finale)

GIOVEDÌ 1 APRILE

dalle 2 – Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (secondo quarto di finale)

VENERDÌ 2 APRILE

dalle 20 – Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (terzo quarto di finale)

dalle 24 – Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (ultimo quarto di finale)

SABATO 3 APRILE

dalle 18 – Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (prima semifinale)

dalle 24 – Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (seconda semifinale)

DOMENICA 4 APRILE

dalle 19 – Sky Sport Arena (finale)