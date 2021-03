Dove vedere Musetti-Tsitsipas: streaming gratis e diretta tv Atp Acapulco

Sabato 20 marzo non prima delle 5 di mattina (orario italiano) sarà in programma sul campo centrale il match tra Musetti-Tsitsipas, valevole per la semifinale del torneo Atp 500 di Acapulco (Messico, cemento outdoor) e che si disputerà al “Princess Mundo Imperial”.

Il tennista di Carrara (numero 120 del ranking mondiale, ma da lunedì almeno numero 93) sta giocando un grandissimo torneo dove ricordiamo ha cominciato il suo percorso dalle qualificazioni dove ha sconfitto prima l’argentino Velotti e poi il portoghese Silva, vittorie che gli hanno dato accesso al tabellone principale dove al primo turno batte l’argentino Schwartzman per 6-3, 2-6, 6-4, conquistando al primo tentativo la sua prima vittoria contro un Top Ten. Negli ottavi di finale la spunta al tie-break del set decisivo sullo statunitense Frances Tiafoe, diventando il più giovane tennista italiano a qualificarsi per i quarti di finale di un ATP 500; prosegue il cammino superando in due set il bulgaro Dimitrov diventando il più giovane tennista italiano a essersi qualificato per la semifinale di un torneo Atp 500.

Tsitsipas numero uno del seeding e cinque del mondo, ovviamente partirà con i favori del pronostico e ad Acapulco sta dimostrando di stare in una buona forma: il greco ha sconfitto piuttosto facilmente primi due turni il francese Paire (6-3, 6-1) e l’americano Isner (6-3, 6-2), mentre ai quarti ha dovuto faticare per avere la meglio sul canadese Auger-Aliassime per 7-5, 4-6, 6 -3.

Tra i due giocatori non ci sono precedenti e chi vincerà la semifinale, incontrerà nell’ultimo atto del torneo il vincente del derby tedesco che vedrà opposti A.Zverev-Koepfer.

Dove vedere Musetti-Tsitsipas: streaming gratis e diretta tv

Il match Musetti-Tsitsipas, semifinale del torneo Atp 500 di Acapulco (non prima delle ore 5 di questa mattina), sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky (canale 224), ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black) e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.