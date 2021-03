Tabellone Atp Acapulco: Tsitsipas e Zverev i favoriti, subito un derby azzurro al 1° turno

Da lunedì 15 a sabato 20 marzo si disputerà al Princess Mundo Imperial il torneo Atp 500 di Acapulco (cemento outdoor, montepremi 881.400 euro ) che vedrà al via trentadue giocatori con otto teste di serie tra cui l’azzurro Fognini che al primo turno se la vedrà con il connazionale Travaglia con il quale ha perso entrambi i precedenti (US Open 2017 e Umago 2019); chi avrà la meglio nel turno successivo sfiderà il vincente tra Norrie o un qualificato, mentre il terzo italiano in gara, ovvero Caruso, sfiderà lo statunitense Isner (prima sfida tra i due).

Le prime due teste di serie del seeding sono il greco Tsitsipas e il tedesco A. Zverev che esordiranno rispettivamente contro il francese Paire e lo spagnolo Alcaraz, mentre tra gli incontri più interessanti troviamo Mannarino-Dimitrov, Kecmanovic-Feliciano Lopez e Tiafoe-Anderson. Assente lo spagnolo Nadal per problemi alla schiena e detentore del titolo conquistato nel febbraio 2020, grazie al successo in finale sull’americano Fritz per 6-3, 6-2.

Tabellone Atp Acapulco

(1) Tsitsipas vs Paire

Isner vs Caruso

Cilic vs Korda

Sandgren vs (7) Auger-Aliassime

(3) Schwartzman vs Q

Anderson vs Tiafoe

Kecmanovic vs Lopez

Mannarino vs (5) Dimitrov

(6) Fognini vs Travaglia

Norrie vs Q

Lopez Villasenor vs Koepfer

Paul vs (4) Raonic

(8) Ruud vs Galan

Q vs Q

Johnson vs Djere

Alcaraz vs (2) Zverev