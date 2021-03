Dove vedere Sinner-Bublik: streaming gratis e diretta tv Atp Dubai

Domani non prima delle ore 11.30 (le 14.20 locali), sarà in programma il match tra Sinner-Bublik, valevole per il primo turno del torneo Atp 500 di Dubai (Emirati Arabi Uniti, cemento outdoor) che si disputerà all’Aviation Club Tennis Centre. Il tennista altoatesino è reduce da Marsiglia dove è stato eliminato dal russo Medvedev (vincitore del torneo) per 6-2, 6-4 dimostrando una buona condizione nei match vinti contro i francesi Barrere e Gaston, ma c’è da migliorare soprattutto a livello di testa quando incontra i migliori giocatori del circuito.

A Dubai ha saltato il primo turno grazie al Bye a sua disposizione (testa di serie numero 16 del seeding), mentre l’avversario di domani, ovvero il russo naturalizzato kazako Bublik, ha debuttato ieri sconfiggendo per 6-4, 7-6 il giapponese Nishioka. L’ultima domenica di febbraio il classe ’97 è riuscito a raggiungere la finale a Singapore, perdendola in tre set contro l’australiano Popyrin; finale raggiunta anche a metà gennaio quando ad Antalya (Turchia) si è dovuto ritirare all’inizio del match contro un altro australiano (questa volta De Minaur) per un problema alla caviglia.

Tra i due tennisti non ci sono precedenti e chi avrà la meglio, negli ottavi di finale sfiderà il vincente dell’incontro tra lo spagnolo Bautista Augut e l’australiano Ebden.

Dove vedere Sinner-Bublik in tv e streaming

Il match Sinner-Bublik, secondo turno del torneo Atp 500 di Dubai (non prima delle ore 11.30) sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.