Tabellone Atp Rotterdam: Medvedev e Tsitsipas le prime due teste di serie, al via l’azzurro Sonego

Da oggi fino a domenica 7 all’Arena Rotterdam Ahoy, si disputerà il torneo Atp 500 di Rotterdam (cemento indoor) che vedrà al via trentadue giocatori anche se sarà caratterizzato da parecchi forfait importanti, a cominciare dagli azzurri Berrettini e Sinner continuando con Monfils (vincitore nel 2020), Shapovalov, Raonic, Carreno Busta, Ruud, Fritz, Evans, Krajinovic, Cilic, Kyrgios e Gasquet.

Le prime due teste di serie saranno il russo Medvedev e il greco Tsitsipas che esordiranno rispettivamente il serbo Lajovic e il bielorusso Gerasimov, presente con una wild card anche il tedesco A.Zverev (numero 3 del seeding) che affronterà il russo naturalizzato kazako Bublik. L’unico azzurro al via è Sonego che se la vedrà con l’americano Paul, mentre per Seppi il torneo olandese è terminata nel secondo ed ultimo turno di qualificazione, sconfitto dal britannico Norrie per 6-3, 6-2.

Tra gli incontri più interessanti del primo turno ci sono da segnalare il derby spagnolo Bautista Augut-Davidovich Fokina e quello australiano Millman-De Minaur, ma anche Haase-Murray, Goffin-Struff, Wawrinka-Khachanov e Nishikori-Auger-Aliassime (finalista della scorsa edizione).

Tabellone Atp Rotterdam

Medvedev (RUS) (1)-Lajovic (SRB)

Coric (CRO)-Van de Zandschulp (NED) (WC)

De Minaur (AUS)-Millman (AUS)

Nishikori (JPN)-Auger-Aliassime (CAN) (7)

Zverev (GER) (3) (WC)-Bublik (KAZ)

Paul (USA)-Sonego (ITA)

Qualificato-Opelka (USA)

Davidovich Fokina (ESP)-Bautista Agut (ESP) (5)

Goffin (BEL) (6)-Struff (GER)

Qualificato-Humbert (FRA)

Haase (NED) (WC)-Murray (GBR) (WC)

Qualificato-Rublev (RUS) (4)

Wawrinka (SUI) (8)-Khachanov (RUS)

Basilashvili (GEO)-Qualificato

Hurkacz (POL)-Mannarino (FRA)

Gerasimov (BLR) (SE)-Tsitsipas (GRE) (2)