Dove vedere Berrettini-Krajinovic: streaming gratis e diretta tv Atp Belgrado

Domani con orario ancora da definire, si disputerà il match Berrettini-Krajinovic, valevole per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Belgrado (terra rossa, outdoor). Il tennista romano, numero due del seeding, aveva saltato il primo turno grazie al bye a sua disposizione e mercoledì ha esordito negli ottavi vincendo il derby azzurro contro Cecchinato con il risultato per 6-4, 6-4, dimostrando una buona condizione, rispetto alla sconfitta della scorsa settimana al Masters 1000 di Montecarlo contro lo spagnolo Davidovich Fokina (7-5, 6-3), che ne aveva sancito il ritorno in campo dopo l’infortunio patito agli Australian Open.

L’avversario odierno, ovvero il serbo Krajinovic numero 33 del ranking Atp, a Montecarlo era uscito agli ottavi sconfitto da Fognini, dopo aver battuto nettamente nei primi due turni il georgiano Basilashvili e l’argentino Londero; il classe ’92 è sempre un giocatore molto ostico da sconfiggere sia sul veloce, anche se sul rosso Berrettini è riuscito ad avere la meglio del serbo (unico precedente tra i due) nella finale di Budapest 2019 sempre sulla terra battuto, quando vinse in rimonta (4-6, 6-3, 6-1) aggiudicandosi il torneo ungherese.

Dove vedere Berrettini-Krajinovic in tv e streaming

Il match Berrettini-Krajinovic, quarti di finale del torneo Atp 250 di Belgrado (orario da definire), sarà visibile in diretta e in chiaro su Supertennis, bouquet Sky canale 224, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black, e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro gratuitamente in diretta streaming sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.