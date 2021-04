Dove vedere Sinner-Bautista Agut, streaming e diretta tv SKY o Supertennis? Semifinale Miami

Dopo la vittoria ottenuta contro Bublik (7-6, 6-4), Jannik Sinner si prepara ad affrontare Bautista Agut nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Sinner-Bautista Agut si prospetta un match spettacolare tra due tennisti che hanno mostrato uno stato di forma eccezionale nell’ultimo periodo e durante questo torneo. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su dove vedere Sinner-Bautista Agut, streaming e diretta tv SKY o Supertennis? Semifinale Masters 1000 Miami.

Sinner-Bautista Agut: orario e precedenti

Il match Sinner-Bautista Agut, valido per la semifinale del Masters 1000 di Miami, si giocherà a partire dalle ore 19.00 di Venerdì 2 Aprile 2021. Tra i due tennisti vi è solo un precedente in match ufficiali (tra di loro vi è stata anche un’esibizione nel Luglio del 2020, vinta da Sinner per 2 set a 0, ndr) andato in scena appena due settimane fa a Doha: il 17 Marzo infatti, Sinner si è imposto sullo spagnolo per 6-4/3-6/7-5 in una dura battaglia durata 2 ore e 24 minuti.

Dove vedere Sinner-Bautista Agut, streaming gratis e diretta tv SKY o Supertennis? Semifinale Miami

Sinner-Bautista Agut, match valido per le semifinali del Masters 1000 di Miami, verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky, più specificatamente su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canle 204). Per tutti gli abbonati a Sky la semifinale potrà essere seguita anche in streaming gratis, attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Il match Sinner-Bautista sarà inoltre trasmesso in diretta streaming su Now Tv. Per questo evento non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Supertennis.