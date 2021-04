Dopo la netta vittoria ottenuta contro lo spagnolo Ramos Vinolas (6-3, 6-4), Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novak Djokovic nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Sinner-Djokovic si prospetta un match molto interessante in cui il tennista italiano affronterà per la prima volta in una competizione ufficiale il numero uno serbo. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Sinner-Djokovic: streaming e diretta tv in chiaro Supertennis? Masters 1000 Montecarlo.

Sinner-Djokovic: orario, luogo e precedenti

L’incontro Sinner-Djokovic, valido per il secondo turno dell’Atp di Montecarlo, si giocherà al Court Rainier III nella giornata di Mercoledì 14 Aprile subito dopo il termine del match tra Rublev e Caruso (che inizia alle ore 11.00, ndr). Tra i due tennisti, come già anticipato, non vi è alcun precedente e sarà il primo match ufficiale in cui s’incroceranno. Da un lato vi è Djokovic che, subito dopo aver vinto gli Australian Open, non è sceso in campo per circa due mesi; dall’altro lato vi è Sinner che arriva a questo torneo dopo aver ben figurato a Miami (arrendendosi solamente in finale contro Hurkacz, ndr).

Dove vedere Sinner-Djokovic: streaming gratis e diretta tv in chiaro Supertennis? Masters 1000 Montecarlo

Il match Sinner-Djokovic verrà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky più precisamente, i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, non vi faranno perdere nemmeno un punto di questa importante competizione. Coloro che sono abbonati a Sky potranno guardare il Masters 1000 di Montecarlo in streaming gratis direttamente dall’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smart tv, smartphone, pc e tablet. Il match Sinner-Djokovic verrà trasmesso inoltre in diretta streaming su NOW TV. Per questo match non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro, in quanto il Masters 1000 di Montecarlo è un’esclusiva Sky.