Dove vedere Sinner-Ramos-Vinolas: streaming e diretta tv Masters 1000 Montecarlo

Domani pomeriggio con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco, sul campo Court Rainier III al Montecarlo Country Club di Roccabruna, si disputerà il match Sinner-Ramos-Vinolas valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo.

Sulla carta sarà un incontro molto interessante con il giovane tennista altoatesino (attualmente numero 22 del ranking Atp) che la domenica di Pasqua ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami, diventando il quarto Under-20 nella storia del torneo ad arrivare in finale dopo Agassi, Nadal e Djokovic e il primo italiano a riuscire nell’impresa in un Masters 1000 sul cemento e il più giovane a spingersi così avanti in un torneo di questa categoria. Dall’altra parte della rete ci sarà lo spagnolo (numero 46 del mondo), avversario molto ostico sulla terra battuta e che in questa prima parte di stagione ha raggiunto la finale a Cordoba e la semifinale a Buenos Aires e Marbella (la scorsa settimana), dimostrando un ottimo stato di forma.

Sarà il primo confronto diretto tra i due e chi avrà la meglio, nel secondo turno incontrerà il serbo Djokovic, testa di serie numero uno del torneo, nonchè primo giocatore del ranking mondiale e che grazie al Bye a sua disposizione comincerà il suo percorso dai sedicesimi di finale.

Dove vedere Sinner-Ramos-Vinolas in tv e streaming

Il match tra Sinner-Ramos-Vinolas sarà visibile sul canale satellitare Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) o Sky Sport Arena (ch. 204); l’incontro inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.