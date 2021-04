Qualificazioni Masters 1000 Montecarlo, 6 azzurri al via: il programma e dove vederli

Nella giornata di sabato 10 aprile andrà in scena il primo turno di qualificazioni al Master 1000 di Montecarlo 2021. A prenderne parte saranno ben sei tennisti azzurri: Gianluca Mager, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Thomas Fabbiano e Roberto Marcora. Nel tabellone principale, invece, sono già presenti altri cinque tennisti Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Ecco di seguito il programma del primo turno di qualificazioni e dove vederlo in diretta tv e streaming gratis.

Il programma delle qualificazioni del Masters 1000 Montecarlo

Ecco il programma del primo turno di qualificazioni che si disputerà sabato 10 aprile.

COURT CENTRAL

a partire dalle ore 11:00 – Majchrzak K. vs Mager G. (12)

a seguire – Zverev M. vs Londero J. (14)

a seguire – Huesler M. vs Cecchinato M. (13)

a seguire – Vesely J. (3) vs Hanfmann Y.

COURT DES PRINCES

a partire dalle ore 12:00 – Klizan M. vs Caruso S. (11)

non prima delle 13 – Travaglia S. (2) vs Nagal S.

a seguire – Hebert P. (4) vs Tomic B. (WC)

a seguire – Arneodo R. (WC) vs Popyrin A. (8)

COURT 2

dalle ore 11.30 – Moutet C. (5) vs Martinez P.

a seguire – Marcora R. (WC) vs Delbonis F. (9)

COURT 9

dalle ore 11:30 – Gerasimov E. (7) vs Laaksonen H.

non prima delle 13.30 – Fabbiano T. (ALT) vs Coria F. (10)

COURT 11

dalle ore 11:30 – Monteiro T. (6) vs Sousa J.

non prima delle 13:30 – Koepfer D. (1) vs Zapata Miralles B.

Dove vedere le qualificazioni in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire i match di qualificazione del Masters 1000 di Montecarlo 2021 in diretta tv su due canali Sky dedicati: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Inoltre sarà possibile seguire i match in diretta streaming su Sky Go e su Now Tv.