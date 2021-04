Dopo le vittorie ottenute contro Gerasimov e Bautista Agut nei primi due turni, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Andrej Rublev nei Quarti di Finale dell‘Atp di Barcellona. Sinner-Rublev si prospetta un match molto interessante e spettacolare tra due dei giovani più promettenti del circuito Atp. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie e utili su Supertennis o Sky? Dove vedere Sinner-Rublev, streaming gratis e diretta tv in chiaro.

Sinner-Rublev: orario, luogo e precedenti

Il match Sinner-Rublev, valido per i quarti di finale dell’Atp di Barcellona, si giocherà al Campo Centrale, Venerdì 23 Aprile 2021 a partire dalle ore 12.30. Tra i due tennisti vi è solo un precedente, risalente all’Ottobre 2020 a Vienna, quando il giovane italiano si ritirò alla fine del terzo game del match per un problema fisico. Ad oggi i due talenti hanno acquisito ancora più esperienza, hanno scalato tantissime posizioni in classifica ATP (Rublev è settimo, Sinner è 19esimo) e sono pronti a mostrare a tutti gli appassionati di tennis i propri colpi e le proprie qualità.

Supertennis o Sky? Dove vedere Sinner-Rublev, streaming gratis e diretta tv in chiaro

Sinner-Rublev, match valido per i Quarti di Finale dell’Atp di Barcelona, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del Digitale Terrestre) e in streaming gratis sul sito ufficiale della stessa emittente televisiva. Sinner-Rublev verrà inoltre trasmesso in diretta tv su Sky e in diretta streaming su piattaforme come SKY GO (disponibile per tutti gli abbonati a SKY) e NOW TV. Le applicazioni appena citate sono disponibili su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc , smart tv e tablet.