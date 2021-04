Tabellone Atp Barcellona: Nadal il favorito, al via Fognini e Sinner

Da lunedì 19 a domenica 25 aprile si disputerà il torneo Atp 500 di Barcellona (terra rossa, montepremi 1.565.480 euro) che vedrà al via 48 giocatori con le prime sedici teste di serie che grazie al Bye al loro disposizione cominceranno il loro percorso dal secondo turno (sedicesimi di finale) e dove tra loro ci saranno anche gli azzurri Fognini e Sinner, rispettivamente numero 9 e 11: il tennista ligure esordirà contro il vincente tra due qualificati, mentre l’altoatesino contro chi avrà la meglio tra il francese Tsonga e il bulgaro Gerasimov.

Il numero uno del seeding e favorito del torneo è lo spagnolo Nadal (Mannarino o un qualificato per lui), invece il numero due è il greco Tsitsipas che avrà il brasiliano Monteiro o l’iberico Munar; ricordiamo che ci sono altri due italiani in tabellone, ovvero Musetti (grazie ad una wild card) e Caruso che avranno di fronte rispettivamente lo spagnolo Feliciano Lopez e il britannico Norrie.

Nella scorsa stagione il torneo di Barcellona fu cancellato per la pandemia e il campione uscente è Thiem che nel 2019 sconfisse in finale il Medvedev per 6-4, 6-0 anche se in questa edizione sia l’austriaco che il russo saranno assenti.

Tabellone Atp Barcellona

1) Nadal bye

Mannarino vs Q

Nishikori vs Pella

(13) Garin bye

(12) Khachanov bye

Norrie vs Caruso

Q vs Herbert

(8) Goffin bye

(4) Schwartzman bye

(WC) Alcaraz vs Tiafoe

Koepfer vs Moutet

(16) Evans bye

(9) Fognini bye

Q vs Q

Thompson vs Gasquet

(6) Carreno Busta bye

(5) Bautista Agut bye

Simon vs Andujar

Tsonga vs Gerasimov

(11) Sinner bye

(15) Ruud bye

Ramos-Vinolas vs Q

Paire vs Q

(3) Rublev bye

(7) Shapovalov bye

Chardy vs Basilashvili

Lopez vs (WC) Musetti

(10) Auger-Aliassime bye

(14) De Minaur bye

Davidovich Fokina vs Bublik

Monteiro vs (WC) Munar

(2) Tsitsipas bye