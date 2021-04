Tennis, Jannik Sinner: ecco tutti i tornei sul rosso a cui parteciperà

Dopo la sconfitta al secondo turno al Masters 1000 di Montecarlo contro il serbo Novak Djokovic per 6,4, 6-2, per Jannik Sinner si prospetta una primavera molto caldo visto che parteciperà a parecchi tornei importanti sulla terra rossa che lo potrebbero consacrare ai vertici del ranking Atp dove attualmente occupa la posizione numero 22.

Ma quali saranno i prossimi appuntamenti a cui parteciperà il tennista altoatesino? Andiamo a scoprirlo insieme.

Jannik Sinner, il calendario dei suoi prossimi tornei

Il primo torneo del classe 2001 sarà quello di Barcellona la prossima settimana (19-25) luglio, dunque subito un test molto importante (preferito all’appuntamento di Belgrado, del Serbia Open) dove saranno presenti tra gli altri Nadal, Tsitsipas, Schwartzman e Bautista Agut. Dal 26 aprile al 2 maggio al torneo sul rosso, questa volta a Monaco di Baviera con la presenza del tennista tedesco A. Zverev. A seguire (2-9 maggio) si ritorna in Spagna, questo volta nella capitale, per il Masters 1000 di Madrid, sperando di avere un sorteggio più soft rispetto a quello monegasco, anche se qui il cast di partecipazione sarà di quelli duri, visto che ci sarà la presenza di tutti i più forti (compreso Federer),

Dal 9 al 16 maggio ecco arrivare gli Internazionali di Roma che per un tennista italiano è sempre un appuntamento importantissimo, mentre con slittamento del Roland Garros di una settimana (30 maggio-13 giugno), nella seconda parte del mese di maggio Sinner e il suo staff stanno valutando di partecipare ai tornei di Lione (16-22 maggio) e Parma (22-29 maggio) che farebbe da antipasto al secondo Slam stagionale. In questo caso una decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni. Da metà giugno si passerà alla stagione sull’erba e quella sul cemento americano, ma di questo ne riparleremo più avanti.

ATP 500 Barcellona: dal 19 al 25 aprile

ATP 250 Monaco: dal 26 aprile al 2 maggio

ATP Masters 1000 Madrid: dal 2 al 9 maggio

ATP Masters 1000 Roma: dal 9 al 16 maggio

ATP 250 Lione: dal 16 al 22 maggio (da confermare)

ATP 250 Parma: dal 22 al 29 maggio (da confermare)

Roland Garros: dal 30 maggio al 13 giugno