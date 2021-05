Cecchinato-Shapovalov: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Ginevra

Oggi pomeriggio non prima delle ore 18 sul campo principale del Tennis Club de Genève presso il Parc des Eaux-Vives, sarà in programma il match Cecchinato-Shapovalov, valevole per gli ottavi di finale del torneo Atp di Ginevra (terra battuta, outdoor). Il tennista siciliano ha cominciato il suo percorso svizzero dalle qualificazioni, dove prima ha sconfitto l’ucraino Marčenko e poi il tedesco Altmaier, mentre al primo turno nel derby azzurro contro Travaglia, dopo aver vinto il primo set per 6-3, ha beneficiato del ritiro del suo avversario sul 3-0 a suo favore nel secondo.

Il canadese Shapovalov (testa di serie numero 2) ha avuto un Bye al primo turno e dunque inizierà oggi il suo torneo cercando di confermare quanto di buono visto la scorsa settimana agli Internazionali d’Italia, dove agli ottavi di finale è uscito sconfitto contro Nadal (3-6, 6-4, 7-6), ma dopo aver sciupato due match point sul 6-5 e battuta a disposizione. Fino a questo momento il miglior risultato stagionale del classe ’99, è stato il quarto di finale raggiunto a marzo a Dubai, perso contro lo statunitense Fritz in tre set.

Questo sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori e chi avrà la meglio oggi pomeriggio, incontrerà nei quarti di finale in programma domani, il vincente dell’incontro tra il nostro Fognini e il serbo Djere, in programma verso le ore 13.30.

Dove vedere Cecchinato-Shapovalov in tv e streaming

Il match Cecchinato-Shapovalov, ottavi di finale del torneo Atp 250 di Ginevra (non prima delle ore 18) sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.