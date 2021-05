Dove vedere Berrettini-Zverev, streaming Masters 1000 Madrid e diretta tv Supertennis?

Berrettini-Zverev, in palio il Masters 1000 di Madrid. Dopo il successo nel torneo di Belgrado della settimana scorsa, continua il magic moment per il tennista italiano che si giocherà la vittoria del prestigioso torneo spagnolo sulla terra rossa. L’atleta romano ha sconfitto 6-4 6-4 il norvegese Ruud in semifinale e ora affronterà il tedesco che ha superato Rafael Nadal e Domic Thiem nei turni precedenti. Il match Berrettini-Zverev, valido come finale del Masters 1000 di Madrid, si gioca oggi domenica 9 maggio alle ore 18.30. Il tennista italiano diventerà da lunedì il numero 9 della classifica ATP. Nei tre precedenti tra i due si registrano due vittorie per Zverev e una di Berrettini nel Masters 1000 di Roma 2019.

Dove vedere Berrettini-Zverev, streaming gratis finale Masters 1000 Madrid e diretta tv Sky o Supertennis?

Il match Berrettini-Zverev sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Arena HD (canale 204 telecomando Sky) e in replica su Sky Sport 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande sport. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La finale del Masters 1000 Madrid sarà visibile in differita in chiaro alle ore 23 su Supertennis.