Dove vedere Masters 1000 Roma, orari e programmazione: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Dal 9 al 16 maggio sui campi in terra battuta del Foro Italico si disputerà il Masters 1000 di Roma (edizione numero 78), che torna nella sua collocazione abituale del mese di maggio, dopo che nella scorsa stagione il torneo romano fu messo in calendario nella terza settimana di settembre, causa emergenza Coronavirus e dove a trionfare è stato il serbo Djokovic che in finale ha avuto la meglio sull’argentino Schwartzman.

Saranno ben nove gli azzurri nel main draw: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, insieme alle wild card Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Gianluca Mager e Lorenzo Musetti, in attesa di vedere se qualche altro connazionale riuscirà ad entrare nel tabellone attraverso le qualificazioni con Marco Cecchinato che guida la folta pattuglia nostrana.

Dei primi venti giocatori del mondo, l’unico assente sarà lo svizzero Federer che si sta allenando per fare il suo ritorno in campo sui tornei in erba del prossimo mese; ricordiamo che sugli spalti sarà presente il 25% del pubblico, ma a partire dagli ottavi di finale, mentre prima tutti i match si disputeranno a porte chiuse.

Di seguito forniremo tutte le informazioni per seguire in tv e streaming il torneo, che avrà un montepremi di 2.082.960 euro, vale a dire il 39,9% in meno rispetto all’anno passato; il vincitore si intascherà oltre ai 1000 punti del ranking Atp, anche un assegno di 245.085 euro.

Dove vedere Masters 1000 Roma in tv e streaming

L’esclusiva degli Internazionali d’Italia sarà del canale satellitare Sky, che trasmetterà i match Sky Sport Uno e Sky Sport Arena rispettivamente al numero 201 e 204 del decoder; il team di telecronisti sarà formato da Elena Pero, Luca Boschetto, Paolo Ciarravano, Geri De Rosa, Dario Massara, Pietro Nicolodi e Federico Zancan, mentre le secondi voci per il commento tecnico saranno: Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Alla conduzione degli “Studi Tennis”, la giornalista Elena Cottarelli, in compagnia di Filippo Volandri, mentre Angelo Mangiante sarà l’inviato per Sky Sport 24.

E ancora, dal Foro Italico, “Roma: The Insider”, il dietro le quinte del torneo capitolino affidato a Stefano Meloccaro, in onda alla fine di ogni sessione su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in replica la mattina seguente alle 9.45 su Sky Sport 24.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Per chi non potrà seguire il torneo su Sky, tutte le sere alle ore 21 il canale Supertennis trasmetterà in differita l’incontro più bello di giornata: Supertennis è presente sul bouquet Sky ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black al canale 224 e sul digitale terrestre sul canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità di seguire (gratuitamente) l’incontro anche sul sito www.supertennis.tv. Infine altra bella notizia è che la settimana di tennis sarà visibile anche sulle reti Mediaset: fino a venerdì gli incontri saranno irradiati sul Canale 20 (ch.151 del decoder), poi semifinali (da confermare se entrambe) e finale andranno in onda in diretta su Italia 1. Le telecronache dei match saranno affidate a Giampaolo Gherarducci con il commento tecnico dell’ex giocatrice Francesca Schiavone.

Masters 1000 Roma, la programmazione completa di Sky



DOMENICA 9 MAGGIO



Dalle 11 alle 17: 1^ giornata, Sky Sport Arena

LUNEDI’ 10 MAGGIO

Dalle 10 alle 20: 2^ giornata, Sky Sport Arena

Dalle 10 alle 17.45: 2^ giornata, Sky Sport Uno

Dalle 17.45 alle 18: Studio Tennis, Sky Sport Uno

Dalle 18 alle 20: 2^ giornata, Sky Sport Uno

Dalle 20 alle 20.30: Studio Tennis, Sky Sport Uno

Ore 20.30: “Roma: The Insider”, Sky Sport Uno

MARTEDI’ 11 MAGGIO



Dalle 10 alle 20: 3^ giornata, Sky Sport Arena

Dalle 10 alle 19.15: 3^ giornata, Sky Sport Uno

Dalle 19.15 alle 19.30: Studio Tennis, Sky Sport Uno

Dalle 19.30 alle 21.30: 3^ giornata, Sky Sport Uno

Dalle 21.30 alle 22: Studio Tennis, Sky Sport Uno

Ore 22: “Roma: The Insider”, Sky Sport Uno

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO



Dalle 11.30 alle 20: 4^ giornata, Sky Sport Arena

Dalle 10 alle 17.45: 4^ giornata, Sky Sport Uno

Dalle 17.45 alle 18: Studio Tennis, Sky Sport Uno

Dalle 18 alle 20: 4^ giornata, Sky Sport Uno

Dalle 20 alle 20.30: Studio Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Ore 20.30: “Roma: The Insider”, Sky Sport Uno

GIOVEDI’ 13 MAGGIO



Dalle 10 alle 20: Ottavi di finale, Sky Sport Arena

Dalle 10 alle 17.45: Ottavi di finale, Sky Sport Uno

Dalle 17.45 alle 18: Studio Tennis, Sky Sport Uno

Dalle 18 alle 20: Ottavi di finale, Sky Sport Uno

Dalle 20 alle 20.30: Studio Tennis, Sky Sport Uno

Ore 20.30: “Roma: The Insider”, Sky Sport Uno

VENERDI’ 14 MAGGIO



Ore 10: 1° quarto di finale, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 12: 2° quarto di finale, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 14: 3° quarto di finale, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Dalle 16 alle 16.15: Studio Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 19.30: 4° quarto di finale, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 21.30: Studio Tennis, Sky Sport Uno

SABATO 15 MAGGIO



Dalle 13.45 alle 14: Studio Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 14: 1^ semifinale, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

A seguire: Studio Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Dalle 17.45 alle 18: Studio Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 18: 2^ semifinale, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

A seguire: Studio Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 20.30: “Roma: The Insider”, Sky Sport Uno

DOMENICA 16 MAGGIO



Dalle 16.30 alle 17: Studio Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 17: Finale, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

A seguire: Studio Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 20.30: “Roma: The Insider”, Sky Sport Uno