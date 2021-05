Tabellone Masters 1000 Roma 2021: ecco tutti gli accoppiamenti

Pochi minuti fa è stato effettuato il sorteggio del Masters 1000 di Roma che comincerà domani sui campi in rosso del Foro Italico e che vedrà tutti i migliori in campo (eccezion fatta per Federer). Molto nutrita la pattuglia italiana che vorrà comportarsi bene in questo importante torneo in casa. Al via ci saranno cinquantasei giocatori con le prime otto teste di serie che cominceranno il loro percorso dal secondo turno grazie al Bye a loro disposizione.

Ricordiamo che il torneo romano mette in palio punti molto importanti per la Race (la classifica che tiene conto dei punti conquistati nell’anno solare), per un posto tra i migliori otto dell’anno con le Finals che si disputeranno a Torino, motivo in più per i nostri giocatori di cercare la qualificazione. Attualmente Sinner e Berrettini sono in piena corsa, Fognini invece più staccato, ma la stagione è ancora lunga e tutto può succedere.

Prima di andare a vedere tutti gli accoppiamenti, ecco dove poter seguire il torneo romano in tv e streaming con la programmazione completa.

Match degli azzurri

Berrettini-Basilashvili

Sinner-Humbert

Fognini-Nishikori

Sonego-Monfils

Caruso-Goffin

Musetti-Hurkacz

Travaglia-Paire

Mager-De Minaur

Teorici quarti di finale

Djokovic-Tsitsipas

Thiem-Rublev

Schwartzman-Medvedev

Nadal-Zverev

Tabellone Masters 1000 Roma

PARTE ALTA

(1) Djokovic vs bye

Evans vs Fritz

(Q) vs (Q)

(Q) vs (16) Dimitrov

(9) Berrettini vs Basilashvili

Millman vs Lajovic

Cilic vs Bublik

(5) Tsitsipas vs bye

(4) Thiem vs bye

Pella vs Fucsovics

(WC) Mager vs De Minaur

Sonego vs (14) Monfils

(10) Bautista Agut vs (Q)

Harris vs Garin

(Q) vs Struff

Bye vs (7) Rublev

PARTE BASSA

(8) Schwartzman vs bye

Krajinovic vs Auger-Aliassime

Khachanov vs (Q)

(WC) Caruso vs (12) Goffin

(15) Hurkacz vs (WC) Musetti

Gasquet vs Opelka

Kecmanovic vs Karatsev

(3) Medvedev vs bye

(6) Zverev vs bye

(Q) vs Mannarino

Nishikori vs Fognini

Djere vs (11) Carreno Busta

(13) Shapovalov vs Ruud

(WC) Travaglia vs Paire

Humbert vs Sinner

Bye vs (2) Nadal