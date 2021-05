Dove vedere Sinner-Popyrin: streaming e diretta tv Masters 1000 Madrid

Mercoledì 5 maggio non prima delle ore 16, si disputerà il match Sinner-Popyrin valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha cominciato il suo percorso madrileno sconfiggendo l’argentino Pella con quest’ultimo che si ritirato quando era sotto 6-2, 4-4, per un problema all’inguine.

L’australiano invece ha cominciato il torneo dalle qualificazioni dove ha battuto prima l’argentino Coria e poi il francese Cazaux, mentre al primo turno ha avuto la meglio sul tedesco Struff.

Sarà un match molto interessante tra i due giovani protagonisti (classe 2001 l’altoatesino, classe ’99 il suo avversario) che non si sono mai sfidati nella loro ancor giovani carriere e chi vincerà questo incontro, al terzo turno in programma giovedì, sfiderà sicuramente uno spagnolo che uscirà dal match tra Nadal-Alcaraz.

Dove vedere Sinner-Popyrin in tv e streaming

Il match tra Sinner-Popyrin sarà visibile sul canale satellitare Sky il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) con telecronaca a cura di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex giocatore Paolo Bertolucci; l’incontro inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

