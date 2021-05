Tabellone Masters 1000 Madrid 2021: al 2° turno possibile derby azzurro

Venerdì pomeriggio è stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Madrid (2-9 maggio) che si disputerà sui campi in terra battuta della Caja Mágica, dopo che la scorsa stagione il torneo fu cancellato causa emergenza Coronavirus. Il campione uscente è il serbo Djokovic (assente in questa edizione) che in finale nel 2019 sconfisse il greco Tsitsipas per 6-3, 6-4, mentre Nadal, oltre ad essere la testa di serie numero uno, è anche il favorito principale per la vittoria finale.

Al via ci saranno cinquantasei giocatori dove saranno assenti due Top 10, ovvero Djokovic e Federer , ma anche Gasquet, Wawrinka, Raonic, Monfils e Goffin. Le otto teste di serie che cominceranno il loro percorso dal secondo turno (sedicesimi di finale); nel main draw sono presenti tre italiani: Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner, ai quali vanno aggiunti Stefano Travaglia (contro Gimeno Valero), Lorenzo Musetti (Albot), Marco Cecchinato (Tiafoe) e Gianluca Mager (Gerasimov) che oggi disputeranno il secondo ed ultimo turno di qualificazione.

Purtroppo Sonego ha dovuto dare forfait perchè qualche giorno fa ha avuto un incidente domestico sbattendo l’anulare della mano sinistra contro la porta di casa e procurandosi un distaccamento osseo che gli costerà almeno una settimana di riposo.

Prima di andare a vedere tutti gli accoppiamenti, ecco dove poter seguire il torneo spagnolo in tv e streaming con la programmazione completa.

Match degli azzurri:

Sinner-Pella

Fognini-qualificato

Berrettini bye

Teorici quarti di finale:

Nadal-Zverev

Thiem-Rublev

Tsitsipas-Schwartzman

Medvedev-Berrettini

Tabellone Masters 1000 Madrid

PRIMO TURNO

(1) Nadal bye

Mannarino vs Alcaraz

Q vs Struff

Pella vs (14) Sinner

(12) Hurkacz vs Millman

Chardy vs Evans

Khachanov vs Nishikori

(5) Zverev bye

(3) Thiem bye

Q vs Q

De Minaur vs Munar

Harris vs (13) Dimitrov

(9) Bautista Agut vs Q

Isner vs Kecmanovic

Martinez vs Paul

(6) Rublev bye

(7) Schwartzman bye

Humbert vs Karatsev

Fucsovics vs Bublik

Lajovic vs (11) Shapovalov

(15) Auger-Aliassime vs Ruud

Norrie vs Krajinovic

Basilashvili vs Paire

(4) Tsitsipas bye

(8) Berrettini bye

Q vs Fognini

Fritz vs Ramos

Q vs (10) Carreno Busta

(16) Garin vs Verdasco

Koepfer vs Opelka

Q vs Davidovich Fokina

(2) Medvedev bye