Federer-Andujar: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Ginevra

Oggi pomeriggio non prima delle ore 15 sul campo principale del Tennis Club de Genève, sarà in programma il match Federer-Andujar, valevole per il secondo turno del torneo Atp di Ginevra (terra battuta, outdoor), con il campione di Basilea che torna in campo a poco più di due mesi di distanza dall’ultimo incontro giocato e perso nei quarti di finale del Qatar Open, per mano del moldavo Basilashvili (7-5 al terzo set).

L’ultimo match sul “rosso”, invece risale a due anni fa quando Re Roger (40 anni il prossimo 8 agosto) venne battuto nettamente in finale al Roland Garros, dal maiorchino Nadal.

Dunque desta molta curiosità il ritorno in campo dell’elvetico (primo turno saltato grazie al Bye) che si sta preparando per Parigi (30 maggio-13 giugno) e l’avversario odierno non sarà dei più malleabili, visto che Andujar sulla terra battuta è un avversario sempre ostico da battere; lo spagnolo ieri ha debuttato vincendo facilmente contro Thompson per 6-0, 6-4 dimostrando una buona condizione, anche se l’australiano era abbastanza abbordabile da sconfiggere sul “rosso”. Bisogna dire che in questa prima parte di stagione il classe ’86 non ha avuto grandi risultati, dove il migliore è stato il quarto di finale ottenuto a marzo nel torneo di Buenos Aires.

Questo sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori e chi avrà la meglio oggi pomeriggio, incontrerà nei quarti di finale in programma giovedì, uno tra Cilic-Stricker o Fucsovics-Laaksonen.

Dove vedere Federer-Andujar in tv e streaming

Il match Federer-Evans, secondo turno del torneo Atp 250 di Ginevra (non prima delle ore 15) sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.