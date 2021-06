Berrettini-Djokovic, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Roland Garros

Domani 9 giugno con orario ancora da stabilire, si disputerà il match Berrettini-Djokovic, valevole per i quarti di finale del Roland Garros in corso di svolgimento a Parigi. Il tennista romano (numero nove del seeding) fin qui in ottima forma, negli ottavi di finale ha beneficiato del ritiro dello svizzero Federer che dopo le fatiche contro il tedesco Koepfer, ha preferito non giocare per prepararsi alla stagione erbivora. Nei tre turni precedenti invece aveva eliminato il giapponese Daniel, l’argentino Coria, il coreano Kwoon Soon-woo; ovviamente contro il numero uno del mondo ci vorrà la partita perfetta.

Il serbo dopo aver sconfitto all’esordio lo statunitense Sandgren, ha fatto fuori facilmente anche l’uruguaiano Cuevas e poi il lituano Berankis, per poi rischiare grosso contro l’azzurro Musetti, con quest’ultimo bravo a vincere i primi due set al tie break, per poi purtroppo crollare fisicamente nel proseguo dell’incontro.

L’unico precedente tra i due risale al 2019 quando nel Round Robin della Atp Finals di Londra, Djokovic ha vinto per 6-2,6-1. Chi avrà la meglio in questo quarto di finale, in semifinale (in programma venerdì 11) incontrerò il vincente tra il favorito spagnolo Nadal e l’argentino Schwartzman.

Dove vedere b

Il match Djokovic-Berrettini sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste). L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport. L’incontro sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.

Purtroppo non è prevista la diretta in chiaro, anche se alle ore 21 su Supertennis, sul canale 224 di Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black e sul digitale terrestre (canale 64), ci sarà il resoconto di giornata con highlights e interviste ai protagonisti.