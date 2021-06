Dove vedere Atp Eastbourne 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Dopo un stagione di stop causa emergenza Coronavirus, torna l’appuntamento con il torneo Atp 250 di Eastbourne (erba) che farà da antipasto a Wimbledon, il terzo Slam stagionale in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Questa edizione vedrà in campo per ora un solo tennista italiana, il torinese Sonego che cercherà di farsi strada su una superficie che non predilige; per sapere se ce ne sarà anche un secondo, bisognerà aspettare oggi, visto che Andreas Seppi sarà impegnato nelle qualificazioni.

Il tabellone inglese vedrà il francese Monfils testa di serie numero uno l’australiano De Minaur la due e il nostro Sonego la tre; dunque non sarà presente nessun Top 15 con Medvedev, Thiem, Bautista Augut e Carreno Busta, che hanno preferito andare a giocare il torneo Atp 250 di Maiorca (sempre su erba).

Prima di andare a vedere come si potrà seguire il torneo, ecco tutti gli accoppiamenti del primo turno.

Dove vedere Atp Eastbourne 2021 in tv e streaming

Il torneo Atp 250 di Eastbourne sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, (bouquet Sky, canale 224 del decoder), ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire la settimana tedesca in diretta streaming (gratuito), sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Atp Eastbourne, programmazione di Supertennis

lunedì 21 giugno: LIVE alle ore 12.00; differita alle ore 23.00

martedì 22 giugno: LIVE alle ore 12.00; differita alle ore 23.00

mercoledì 23 giugno: LIVE alle ore 12.00; differita alle ore 23.30

giovedì 24 giugno: LIVE alle ore 12.00; differita alle ore 23.00

venerdì 25 giugno: LIVE alle ore 15.00 e 17.00 (semifinali)

sabato 26 giugno: LIVE alle ore 15.30 (finale); in replica alle ore 23.00