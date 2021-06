Dopo aver battuto Travaglia nel derby italiano, Matteo Berrettini si prepara ad affrontare Andy Murray nel secondo turno dell’Atp di Londra. Berrettini-Murray si prospetta un match interessante e spettacolare in cui l’italiano avrà modo di fronteggiare uno dei mostri sacri del tennis che è tornato a giocare sull’erba ed ha vinto nel primo turno contro Paire. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Berrettini-Murray: streaming gratis e diretta tv in chiaro Supertennis o Tv 8?

Dove vedere Berrettini-Murray: streaming gratis e diretta tv in chiaro Supertennis

Il match Berrettini-Murray, valido per il secondo turno dell’Atp Queen’s di Londra, si giocherà nella giornata di Mercoledì 16 Giugno 2021 ad un orario ancora da definire. Berrettini-Murray verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Supertennis e in streaming gratis sul sito ufficiale della stessa emittente televisiva. Inoltre il match sarà disponibile anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming di Berrettini-Murray, partita valida per il secondo turno dell’Atp Queen’s di Londra, sarà inoltre disponibile su SKY Go (per gli abbonati a Sky), con l’applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc, tablet e smart tv e su Now Tv.