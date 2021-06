Dove vedere Djokovic-Tsitsipas, streaming e diretta tv finale Roland Garros

Djokovic-Tsitsipas, in palio il torneo parigino. Dopo aver sconfitto Nadal in quattro set nella semifinale di ieri sera, il tennista serbo ha la possibilità di vincere il secondo Roland Garros e il diciannovesimo Grande Slam della carriera. Ricordiamo che Djokovic ha sconfitto nei turni precedenti i nostri Musetti e Berrettini con molta fatica. Al contrario, il greco è alla prima finale di un torneo Grande Slam e si è qualificato per l’atto conclusivo dopo una battaglia di cinque set con il tedesco Zverev. Il match Djokovic-Tsitsipas, valido come finale del Roland Garros 2021, si gioca domenica 13 giugno alle ore 15 sul campo Philippe Chatrier di Parigi. Nei sette precedenti ufficiali tra i due tennisti si registrano cinque vittorie del serbo e due del greco. La sfida sarà un remake della semifinale del Roland Garros 2020 nella quale Djokovic ha avuto la meglio al quinto set.



Dove vedere Djokovic-Tsitsipas Roland Garros, streaming gratis e diretta tv in chiaro Supertennis?

Il match Djokovic-Tsitsipas, valido per la finale del Roland Garros 2021, verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Eurosport HD(sui canali 210 e 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN. Per questo match non è disponibile la diretta tv in chiaro su Supertennis. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.