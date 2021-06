Dove vedere Federer-Auger Aliassime: streaming gratis e diretta tv Atp Halle

Domani pomeriggio non prima delle ore 15, Federer-Auger Aliassime si sfideranno per il secondo turno del torneo Atp 500 di Halle; all’esordio il campione svizzero ha avuto la meglio sul bielorusso Ivaška con il risultato di 7-6, 7-5, tornando a disputare un torneo sull’erba dopo la famosa finale di Wimbledon 2019 persa contro il serbo Djokovic 13-12 al quinto set.

Il giovane canadese invece ha vinto il suo match di primo turno contro il polacco Hurkacz per 6-3, 7-5, dimostrando già quanto di buono ha fatto vedere la scorsa settimana sull’erba di Stoccarda, quando è riuscito a raggiungere la finale dove è stato sconfitto dal croato Cilic (7-6, 6-3).

Questo match ad Halle sarà il primo tra i due tennisti che non si sono mai incontrati a livello di circuito Atp e chi avrà la meglio nei quarti di finale incontrerà il vincente dell’altro ottavo che vedrà opposti il tedesco Struff, giustiziere del russo Medvedev (numero uno del seeding) e lo statunitense Giron.

Dove vedere Federer-Auger Aliassime in tv e streaming

Il match Federer-Auger Aliassime, secondo turno del torneo Atp 500 di Halle, sarà visibile in diretta e in chiaro su Supertennis, bouquet Sky canale 224, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black, e sul digitale terrestre (canale 64 per tutti). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro gratuitamente in diretta streaming sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Federer-Ivaška: highlights primo turno Atp Halle