Musetti-Cecchinato, streaming e diretta tv Roland Garros: dove vedere 3° turno

Domani 5 giugno con orario ancora da definire, si disputerà il match Musetti-Cecchinato, valevole per il terzo turno del Roland Garros: sarà un derby azzurro molto interessante con entrami i tennisti in un ottimo stato di forma. Il tennista toscano nei primi due turni ha eliminato prima il belga Goffin (testa di serie numero 13) e poi il giapponese Nishioka senza perdere un set; il siciliano invece ha vinto sempre in quattro set: all’esordio contro il giapponese Uchiyama e poi l’australiano De Minaur (numero 21 del seeding).

Sarà il primo scontro diretto tra i due e chi avrà la meglio, negli ottavi di finale in programma lunedì 7 giugno, sfiderà il vincente dell’altro match che vedrà opposti il serbo Djokovic e il lituano Berankis.

Dove vedere Musetti-Cecchinato in tv e streaming

Il match tutto italiano Musetti-Cecchinato sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste). L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport. L’incontro sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2.

Purtroppo non è prevista la diretta in chiaro, anche se alle ore 21 su Supertennis, sul canale 224 di Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black e sul digitale terrestre (canale 64), ci sarà il resoconto di giornata con highlights e interviste ai protagonisti. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.