Musetti-Hurkacz, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere 1° turno Wimbledon

Oggi non prima delle ore 15 (le 14 locali) si disputerà sul campo numero 14 dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, il match Musetti-Hurkacz, valevole per il primo turno del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

Per i tennista toscano, alla sua prima esperienza sull’erba londinese, sarà un bel banco di prova quello odierno isto che il polacco è testa di serie numero 14 e tennista sempre ostico da battere, anche se è viene da due sconfitte consecutive su questa superficie, prima a Stoccarda con lo svizzero Stricker (doppio tie-break) e poi ad Halle contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Un solo precedente tra i due giocatori, vinto dall’azzurro, nel maggio quando scorso quando al primo turno del Masters 1000 di Roma vinse per 6-4, 2-0 con Hurkacz costretto al ritiro all’inizio del secondo set per infortunio. Chi avrà la meglio nel match odierno, al secondo turno in programma giovedì 1 luglio, incontrerà il vincente della partita che vedrà opposti il finlandese Ruusuvuori e lo statunitense Giron.

Dove vedere Musetti-Hurkacz in tv e streaming

Il match Musetti-Hurkacz, primo turno del torneo di Wimbledon, sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su uno dei canali dedicati al tennis (dal 252 al 257), dove in più sarà possibile usufruire dello Split Screen, cioè seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono il torneo. Ricordiamo che lo Split Screen è accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite.

Un’alta modalità per seguire l’incontro è tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV. Purtroppo non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro sul canale Supertennis.