Sonego-De Minaur: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Atp Eastbourne

Oggi pomeriggio alle ore 15.30 si disputerà la finale del torneo Atp 250 di Eastbourne (erba) che vedrà opposti Sonego-De Minaur, rispettivamente terza e seconda teste di serie del tabellone inglese. Per il tennista azzurro questa è la seconda finale conquistata in questo 2021, dopo quella vinta lo scorso 11 aprile al Sardegna Open contro il serbo Djere; stesso discorso per l’australiano che in questa stagione ha vinto la sua unica finale, giocata il 13 gennaio ad Antalya (Turchia) contro il kazako Bublik, con quest’ultimo però costretto al ritiro dopo solo due game.

Di seguito riportiamo le vittorie dei due contendenti in questo torneo.

1° turno: Sonego-Millman: 6-4, 6-2

2° turno: Sonego-Bublik: 6-1, 7-5

Semifinale: Sonego-Purcell: 6-1, 3-6, 6-1

1° turno: De Minaur-Broady: 6-3, 6-4

2° turno: De Minaur-Pospisil: 6-4, 6-4

Semifinale: De Minaur-Kwoon Soon-woo: 6-3, 7-6 (2)

Un solo precedente tra i due tennisti risalente allo scorso 4 novembre quando al secondo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy (cemento indoor), De Minaur si impose con il risultato di 6-3, 7-5.

Dove vedere Sonego-De Minaur in tv e streaming

Il match Sonego-De Minaur, finale del torneo Atp 250 di Eastbourne (ore 15.30) sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64) per tutti quanti.

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Sonego-Purcell, highlights semifinale Atp 250 Eastbourne