Tabellone Atp Queen’s: Berrettini numero 1 del seeding, al via anche altri quattro azzurri

Pochi minuti fa è stato sorteggiato il tabellone del torneo Atp 500 del Queen’s (erba) in programma a Londra da lunedì 14 a domenica 20 giugno. Al via trentadue giocatori con otto teste di serie di cui la prima è il romano Berrettini che esordirà nel derby azzurro contro Travaglia; tra gli otto ci sono anche Sinner (numero 3) che sfiderà la wild card britannico Draper, ma anche Sonego e Fognini, rispettivamente sette e otto del seeding che cominceranno il loro percorso londinese incontrando un qualificato e il taiwanese Lu.

Presente anche il canadese Shapovalov (numero due), anche lui alle prese con un qualificato e l’australiano De Minaur (primo turno contro il serbo Djere). Per il campione uscente, ovvero lo spagnolo Feliciano Lopez che nel 2019 sconfisse in finale il francese Simon con il punteggio di 6-2, 6-7, 7-6, l’esordio sarà contro il serbo Krajinovic.

Tabellone Atp Queen’s

(1) Berrettini vs Travaglia

Paire vs (WC) Murray

(WC) Broady vs Mannarino

Popyrin vs (6) Evans

(4) De Minaur vs Djere

Opelka vs Millman

Cilic vs Q

(PR) Lu vs (8) Fognini

(5) Karatsev vs Q

Norrie vs Ramos-Vinolas

Bublik vs Chardy

(WC) Draper vs (3) Sinner

(7) Sonego vs Q

Bedene vs Tiafoe

Lopez vs Krajinovic

Q vs (2) Shapovalov