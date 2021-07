Dopo aver sconfitto brillantemente Pella, Van de Zandshulp e Bedene nei primi tre turni, Matteo Berrettini si prepara ad affrontare il bielorusso Ilya Ivashka negli Ottavi di finale di Wimbledon 2021. Berrettini-Ivashka si prospetta un match molto interessante tra due tennisti che fanno del servizio la propria arma migliore. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Berrettini-Ivashka, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere Ottavi Wimbledon 2021 LIVE.

Berrettini-Ivashka, match valido per gli Ottavi di Finale di Wimbledon 2021, si giocherà al campo numero 12 non prima delle ore 12.00 italiane di Lunedì 5 Luglio 2021. Berrettini-Ivashka verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky, più specificatamente sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Tennis HD. Tutti gli abbonati a SKY potranno seguire le emozioni di Berrettini-Ivashka in diretta streaming gratis sull’applicazione SKY Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, smart tv e pc. Il match sarà inoltre trasmesso in Live streaming su NOW TV. Per questo torneo non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Supertennis o TV 8. Il vincente della sfida approderà ai quarti di finale di Wimbledon 2021.