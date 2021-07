Cecchinato-Bedene: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Umago

Oggi alle ore 19 al Goran Ivanisevic Stadium, si disputerà il match tra Cecchinato-Bedene, primo turno del torneo Atp 250 di Umago (Croazia), con il tennista siciliano che la scorsa settimana si è fermato al secondo turno del torneo di Bastad, dove dopo aver vinto contro il francese Gasquet, è andato ko contro l’argentino Coria.

Lo sloveno (naturalizzato britannico) numero cinque del tabellone croato, invece torna in campo dopo aver disputato lo Slam di Wimbledon, nel quale è uscito al terzo turno contro l’altro azzurro Berrettini (triplo 6-4). Sono quattro i precedenti tra i due giocatori, con l’italiano sotto 3-1, anche se l’unico successo (7-5, 6-2) è avvenuto in questa stagione nel primo turno del torneo Atp di Parma, mentre l’ultimo successo di Bedene, risale al 2019 proprio ad Umago con vittoria sempre al primo turno per 6-3, 6-2.

Il vincente del match odierno, negli ottavi di finale incontrerà chi avrà la meglio tra il bosniaco Dzumhur e lo slovacco Horansky, proveniente dalle qualificazioni.

Dove vedere Cecchinato-Bedene in tv e streaming

Il match di primo turno del torneo Atp di Umago tra Cecchinato-Bedene sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky al canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito), sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv, ma anche tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).

Anche il canale satellitare Sky seguirà il match e più precisamente sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del d.d.t) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Cecchinato-Bedene, primo turno Umago 2019: gli highlights