Dove vedere Atp Washington 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da lunedì 2 a domenica 8 agosto il circuito Atp farà tappa a Washington dove si disputerà il torneo Atp 500 (cemento, montepremi $2,046,340) che nella scorsa stagione fu cancellato per l’emergenza Coronavirus, mentre il detentore del titolo 2019 è l’australiano Kyrgios che nella finale, vinse contro il russo Medvedev con un doppio 7-6.

Presente solo un Top Ten, ovvero lo spagnolo Nadal (numero 1 del seeding), mentre per quanto riguarda gli azzurri sono in tabellone Sinner e Seppi con il primo che partirà direttamente dal secondo turno essendo testa di serie (numero 5), mentre il secondo se la vedrà con un qualificato. Il torneo di Washington farà da antipasto ai due Masters 1000 estivi che saranno Toronto (9-15 agosto) e Cincinnati (15-22), per passare poi a Winston-Salem (22-28 agosto) e per finire con l’ultimo Slam stagionale, ovvero quello di New York con gli Us Open (30 agosto-12 settembre) con il serbo Djokovic che dopo la delusione per la mancata vittoria alle Olimpiadi, vorrà cercare di conquistare il Grande Slam.

Di seguito vi daremo tutte le informazioni per seguire in diretta il torneo austriaco in tv e streaming.

Dove vedere Atp Washington in tv e streaming

Il torneo Atp di Washington si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del d.d.t) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Il torneo americano sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky al canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

I collegamenti su Sky Sport e Supertennis saranno i seguenti: lunedì-venerdì dalle ore 20, sabato le semifinali dalle ore 22, con la finale domenica alle ore 23 (le 17 in Italia).