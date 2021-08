Tabellone Atp Washington: Nadal numero 1 del seeding, al via Sinner e Seppi

Da lunedì 2 a domenica 8 agosto si disputerà il torneo Atp 500 di Washington (cemento) che dopo la cancellazione della scorsa stagione per la pandemia, torna in calendario e che farà da antipasto ai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, prima del grande appuntamento con Flushing Meadows.

Saranno 48 i tennisti al via, con le prime sedici teste di serie che entreranno in gioco dal secondo turno (sedicesimi di finale) grazie al bye a loro disposizione; dopo il forfait di Wimbledon torna lo spagnolo Nadal, numero 1 del seeding e favorito per la vittoria finale, mentre due gli azzurri al via, ovvero Sinner e Seppi, con il primo che esordirà contro il vincente del match tra il finlandese Ruusuvuori e un qualificato, il secondo se la vedrà contro un qualificato. Presenti anche i giovani Auger-Aliassime e De Minaur rispettivamente teste di serie numero due e tre, invece per quanto riguarda i match di primo turno più interessanti troviamo Kudla-Feliciano Lopez, Nishikori-Querrey e McDonald-Kyrgios con quest’ultimo che in caso di vittoria affronterebbe nel turno successivo il francese Paire, in un match dalle emozioni assicurate, visto il carattere particolare dei due giocatori.

Tabellone Atp Washington

(1) Nadal bye

(WC) Sock vs Nishioka

Sandgren vs Duckworth

(14) Harris vs bye

(9) Bublik bye

Nishikori vs Querrey

Giron vs Q

(7) Norrie bye

(4) Dimitrov bye

Gerasimov vs Ivashka

McDonald vs Kyrgios

(13) Paire bye

(10) Fritz bye

Kudla vs (WC) F. Lopez

Nakashima vs Popyrin

(6) Evans bye

(5) Sinner bye

Q vs Ruusuvuori

Q vs Pospisil

(12) Korda bye

(15) Kecmanovic bye

Q vs Berankis

Johnson vs Q

(3) De Minaur bye

(8) Opelka vs bye

Paul vs Galan

Q vs Thompson

(11) Millman vs bye

(16) Tiafoe bye

Anderson vs (WC) Brooksby

Q vs Seppi

(2) Auger-Aliassime bye