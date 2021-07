Federer-Hurkacz, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Wimbledon

Oggi pomeriggio non prima delle ore 17 al Centre Court dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, si disputerà il match Federer-Hurkacz, valevole per i quarti di finale del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

Lo svizzero, molto atteso alla vigilia, ha confermato i pronostici ed è riuscito a qualificarsi per la diciottesima volta in carriera, ai quarti dell’erba londinese: dopo aver esordito in maniera sofferta contro il francese Mannarino, con quest’ultimo costretto a ritirarsi all’inizio del quinto set per un infortunio alla gamba, nei turni successivi ha avuto la meglio sull’altro transalpino Gasquet, il britannico Norrie e l’azzurro Sonego.

Il polacco (testa di serie numero 14 del seeding) è stata una delle sorprese fin qui del torneo, considerando che nei quattro Slam, non aveva mai oltrepassato il secondo turno: nei primi tre incontri ha sconfitto in tre set, l’italiano Musetti, lo statunitense Giron e il kazako Bublik, mentre nei quarti è riuscito ad eliminare il numero due del tabellone, ovvero il russo Medvedev, con il risultato di 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-3.7

L’unico precedente tra i due risale al 2019, quando nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, Federer si impose con un doppio 6-4. Il vincente dell’incontro odierno, nella semifinale in programma venerdì 9, sfiderà contro chi avrà la meglio nell’altro quarto che vedrà opposti l’azzurro Berrettini e il canadese Auger-Aliassime.

Dove vedere Federer-Hurkacz in tv e streaming

Il match Federer-Hurkacz, quarti di finale del torneo di Wimbledon, sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder) e Sky Sport Wimbledon 1 (ch.252), con telecronaca a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Un’alta modalità per seguire l’incontro e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV. Purtroppo non sarà disponibile né lo streaming gratis, né la diretta tv in chiaro sul canale Supertennis.