Olimpiadi, Fognini-Medvedev: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere ottavi di finale

Nella mattina italiana di mercoledì 28 luglio si disputerà il match Fognini-Medvedev, valevole per gli ottavi di finale del torneo Olimpico in corso di svolgimento a Tokyo. Il tennista ligure, testa di serie numero quindici, nei primi due turni ha sconfitto in due set, prima il giapponese Sugita e poi il bulgaro Gerasimov, mentre il russo (numero due del seeding) ha vinto all’esordio contro il kazako Bublik e poi l’indiano Nagal.

Sono quattro i precedenti con l’azzurro in svantaggio per 3-1 e con l’unica vittoria registrata nel primo scontro diretto giocato al Masters 1000 di Cincinnati nel 2017; l’ultima sfida risale al gennaio 2020 con successo del moscovita all’Atp Cup in Australia.

chi avrà la meglio, nei quarti di finale (in programma giovedì 29) incontrerà il vincente dell’altro ottavo, che vedrà opposto lo spagnolo Carreno Busta e il tedesco Koepfer.

Dove vedere Fognini-Medvedev in tv e streaming

Il match Fognini-Medvedev sarà visibile in chiaro su Rai 2 con ampi collegamenti durante la gara (non ci sarà lo streaming su RaiPlay), con telecronaca a cura di Nicola Sangiorgio. Oltre al canale Nazionale, la gara si potrà seguire solamente in streaming (a pagamento) sulle piattaforme Eurosport Player (disponibile anche su DAZN) e Discovery+, sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo di 7,99 €.