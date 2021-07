Ottavi di finale Wimbledon: orari e programma completo maschile e femminile

Il torneo di Wimbledon ha chiuso la prima settimana di gioco e lunedì 5 si aprirà con tutti gli ottavi di finale maschili e femminili che hanno visto alcune sorprese importanti.

Negli uomini sono tre le non teste di serie approdate al quarto turno, ovvero l’ungherese Fucsovics che ha sconfitto Sinner all’esordio, lo statunitense Korda e il bielorusso Ivaska, con quest’ultimo che sarà l’avversario dell’azzurro Berrettini che fin qui ha dimostrato di poter competere con i più forti. L’altro tennista italiano ancora in corsa, è il torinese Sonego, che dovrà superarsi per avere la meglio sul campione svizzero Federer. Sicuramente da seguire gli incontri che vedranno opposti Bautista Agut-Shapovalov e Auger-Aliassime-Zverev.

In campo femminile sono ben quattro le giocatrici outsider arrivate fin qui con due che si affronteranno tra di loro e stiamo parlando della britannica Raducanu e l’australiana Tomljanovic, mentre le altre due sono l’elvetica Golubic e la russa Samsonova. Le partite più interessanti sono Swiatek-Jabeur e Gauff-Kerber.

Ottavi di finale Wimbledon: orari e programma completo

UOMINI

Ore 12 (campo 12): Berrettini-Ivaska

Ore 12 (campo 18): Khachanov-Korda

Non prima delle ore 13.15 (campo 2): Rublev-Fucsovics

Non prima della ore 13.15 (campo 3): Bautista Agut-Shapovalov

Ore 14.30 (Centre Court): Djokovic-Garin

Non prima delle ore 15.15 (campo 1): Auger-Aliassime-Zverev

Non prima delle ore 15.15 (campo 2): Medvedev-Hurkacz

Non prima delle ore 17.45 (Centre Court): Federer-Sonego



DONNE

Ore 12 (campo 2): Swiatek-Jabeur

Ore 12 (campo 3): Sabalenka-Rybakina

Non prima delle ore 14 (campo 18): Keys-Golubic

Non prima delle ore 14 (campo 1): Barthy-Krejcikova

Non prima delle ore 14 (campo 12): K.Pliskova-Samsonova

Non prima delle ore 15.15 (campo 12): Muchova-Badosa Gibert

Non prima delle ore 16.30 (Centre Court): Gauff-Kerber

Non prima delle ore 17.15 (campo 1): Raducanu-Tomljanovic