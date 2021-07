Wimbledon, Barty-Pliskova: streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale

Sabato 10 luglio alle ore 15 al Centre Court dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, si disputerà il match Barty-Pliskova, valevole per la finale femminile del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

All’ultimo atto sono arrivate le giocatrici che in queste due settimane hanno dimostrato più di meritarlo, giocando un bel tennis con la giunta di un’ottima condizione fisica- L’australiana (numero 1 del seeding) ha perso solo un set e curiosamente all’esordio contro spagnola Suarez Navarro, poi ha battuto con una certa facilità la russa Blinkova, le ceche Siniakova e Krejcikova, la connazionale Tomljanovic e la tedesca Kerber.

Il percorso della ceca è stato molto simile, dove l’unico incontro complicato è stato quello di giovedì in semifinale contro la bielorussa Sabalenka con vittoria in rimonta in tre set, prima invece c’erano state i successi sempre in due set contro la slovena Zidansek, la croata Vekic, la connazionale Martinkova, la russa Samsonova e la svizzera Golubic.

Sono sette i precedenti tra la ceca e l’australiana con quest’ultima in vantaggio per 5-2.

Dove vedere Barty-Pliskova in tv e streaming

La finale femminile di Wimbledon tra Barty-Pliskova, sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Tennis (ch.205) e Sky Sport Wimbledon 1 (ch.252), con telecronaca a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Laura Golarsa.

Un’alta modalità per seguire l’incontro e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV. Purtroppo non sarà disponibile né lo streaming gratis, né la diretta tv in chiaro sul canale Supertennis, che trasmetterà però il match in differita, a partire dalle ore 21.05.

Miami Open 2019, Barty-Pliskova: gli highlights