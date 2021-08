Dove vedere Masters 1000 Toronto: streaming e diretta tv 9-15 agosto

Da lunedì 9 a domenica 15 agosto si disputerà il Masters 1000 di Toronto sul cemento dell’Aviva Centre che vedrà l’assenza di cinque dei primi Top 10 del ranking Atp, ovvero Djokovic, Zverev, Thiem, Berrettini e Federer. Le prime due teste di serie del seeding, Medvedev e Nadal, cercheranno di riscattarsi dopo l’eliminazioni sorprendenti rispettivamente dalle Olimpiadi e dal torneo Atp 500 di Washington, per mano dello spagnolo Carreno Busta e dal sudafricano Harris. La pattuglia italiana sarà formato dal trio Sinner-Fognini-Sonego, che vorranno prepararsi al meglio per l’ultimo Slam stagionale (US Open, 30 agosto-12 settembre).

Il montepremi del torneo sarà di due milioni e 425 mila euro, con il vincitore che si intascherà circa 310 mila euro con i soliti 1000 punti valevoli per il ranking Atp.

Dove vedere Masters 1000 Toronto in tv e streaming

Il torneo canadese si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

La settimana di Toronto sarà visibile anche su Supertennis (canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64), dove da martedì 10 agosto ci sarà la partita più bella e interessante della giornata, alle ore 9 e alle ore 14.30 in chiaro, anche sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis o cliccando il sito www.supertennis.tv.

Programmazione Sky Sport

LUNEDÌ 9 AGOSTO

Prima giornata – dalle 17.00 alle 05.00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

MARTEDÌ 10 AGOSTO

Seconda giornata – dalle 17.00 alle 05.00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO

Terza giornata – dalle 17.00 alle 05.00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

GIOVEDÌ 12 AGOSTO

Ottavi di finale – dalle 17.00 alle 05.00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

VENERDÌ 13 AGOSTO

1° e 2° quarto di finale – dalle ore 17.00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

3° e 4° quarto di finale – dalle ore 01.00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

SABATO 14 AGOSTO

Prima semifinale – ore 18.30 su Sky Sport Tennis

Seconda semifinale – ore 00.00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

DOMENICA 15 AGOSTO

Finale – ore 19.30 su Sky Sport Tennis

