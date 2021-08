Sinner-Korda: streaming gratis e diretta tv TV in chiaro? Dove vedere Atp Washington

Oggi 5 agosto con orario ancora da definire al “William H.G. FitzGerald Tennis Center” si disputerà il match Sinner-Korda, valevole per il terzo turno del torneo Atp 500 di Washington e che sulla carta si prospetta molto interessante. Il tennista azzurro (testa di serie numero 5) grazie al bye, ha cominciato il suo percorso direttamente dal secondo turno dove ha sconfitto il finlandese Ruusuvuori per 6-2, 6-4, interrompendo così una striscia negativa di tre eliminazioni consecutive all’esordio degli ultimi tre tornei giocati (Queen’s, Wimbledon e Atlanta).

Anche lo statunitense della Florida (numero 12 del seeding), ha fatto il suo esordio direttamente dai sedicesimi di finale, con il successo sul canadese Pospisil per 7-5, 6-4, dimostrando il suo ottimo momento di forma già visto sull’erba di Halle (quarti di finale) e Wimbledon (ottavi).

Sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori e chi avrà la meglio, incontrerà nei quarti di finale in programma venerdì 6, il vincente dell’incontro tra il lituano Berankis e l’americano Johnson che nel secondo turno hanno eliminato rispettivamente il serbo Kekmanovic (numero 15) e l’australiano De Minaur (numero 3).

Dove vedere Sinner-Korda in tv e streaming

Il match Sinner-Korda terzo turno del torneo Atp 500 di Washington, sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64) per tutti quanti.

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

L’incontro tra l’azzurro e l’americano si potrà seguire anche su sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Inoltre ci sarà a disposizione anche Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

Sinner, i suoi punti più belli