Andreas Seppi: “Adesso che è tornato il pubblico mi è tornata la voglia di giocare”

Andreas Seppi alla veneranda età di 37 anni batte Hubert Hurkacz ed accede al terzo turno degli US Open. L’altoatesino ha sconfitto un avversario di tutto rispetto visto che il 24enne è attualmente al tredicesimo posto nel ranking mondiale ed ha vinto il torneo Master 1000 di Miami. Il tennista italiano adesso cercherà di migliorare la performance degli Australian Open del 2019, quando venne eliminato dallo statunitense Frances Tiaofe.

Andreas Seppi: “Il pubblico mi da la spinta per allenarmi duramente”

Il 37enne altoatesino ha espresso tutta la sua felicità per l’accesso al terzo turno, rilasciando delle dichiarazioni ai giornalisti della Gazzetta dello Sport. Alla Rosea ha dichiarato: “Soprattutto adesso che è tornato il pubblico mi è tornato il gusto di giocare e lottare. È quello che mi dà la spinta ad alzarmi e allenarmi duramente ancora adesso”. Poi ha rivelato che per sconfiggere Hurkacz preziosi gli sono stati i consigli di Jannik Sinner: “Alla fine mi sono stati di aiuto sia Jannik che Berrettini. Otte (il prossimo avversario, ndr) lo conosco meglio. Ci ho giocato in Bundesliga, è uno forte che serve bene. Ma io sto bene e mi sto godendo ogni momento di questo torneo, spero di svegliarmi senza dolori e recuperare al meglio per giocarmi un’altra bella partita”