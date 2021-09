Finale Us Open, Novak Djokovic: “Anche se non ho vinto il mio cuore è pieno di gioia perchè…”

Finale US Open: Novak Djokovic non ce l’ha fatta. Alla fine il russo Daniil Medvedev ha avuto la meglio piegando il numero 1 al mondo. In tre set (6-4 6-4 6-4) è il vincitore dell’edizione di quest’anno. Contro ogni pronostico, il serbo ha perso consentendo al rivale di diventare il terzo russo di sempre a vincere uno Slam. Il sogno di ottenere il Grande Slam si infrange qui.

Finale US Open, Djokovic: “Faccio i complimenti a Daniil…”.

Gli US Open di quest’anno passeranno alla storia come quella in cui il campione serbo ha mostrato, forse per la prima volta, un lato più personale che non ha mai avuto modo di emergere in tutte le vittorie passate. Al termine del match, tra le ovazioni del pubblico dello stadio Arthur Ashe, è scoppiato in lacrime, riuscendo a stento a parlare. Ai presenti ha detto: “Prima di tutto faccio i complimenti a Daniil. Se qualcuno meritava uno Slam quello eri tu. Spero avrai tanti altri successi come questo. Anche se non ho vinto, il mio cuore è pieno di gioia perché mi avete fatto sentire speciale su un campo da tennis. Avete toccato il mio animo, grazie per avermi incoraggiato”. Dopo le commoventi parole di Djokovic è stato il turno di Medvedev a parlare. Ai suoi fan presenti, raggiante, ha detto: “Per me sei il migliore di sempre. Davvero, e non l’ho mai detto a nessuno”. E dopo ha aggiunto: “Ho imparato dagli altri match e dalle sconfitte con Nole, perché ogni volta che l’ho affrontato era una partita completamente diversa”.