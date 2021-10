ATP San Pietroburgo, dove vedere i match: Sky o Supertennis?

Atp San Pietroburgo 2021: dove vedere i match. Questa settimana, nella lontana Russia, si svolgeranno le partite del torneo. A questa manifestazione non prenderanno parte Berrettini e Sinner. Loro infatti hanno deciso di partecipare agli European Open di Anversa o all’Atp di Vienna, in fase di svolgimento. Nonostante ciò sono molte le stelle del tennis che hanno deciso di prendervi parte. Spiccano i nomi di Denis Shapovalov, Aslan Karatsev, Roberto Bautista Agut e Andrey Rublev. Il montepremi totale ammonta a 800.532 euro, di cui 84.720 sono riservati al vincitore, oltre al bottino di 250 punti in chiave di ranking.

Atp San Pietroburgo 2021, dove vedere i match in diretta streaming e tv: Sky e Supertennis?

Tutti gli esperti danno per favorito il forte russo Andrej Rublev, che intende rilanciarsi dopo le recenti delusioni di Mosca. Nonostante in questo periodo la forma per lui latiti, il numero 6 al mondo ha dei colpi in grado di tirarlo fuori da qualsiasi situazione scomoda e difficile. Gli incontri verranno trasmessi sia in diretta che in streaming. La diretta televisiva è affidata a Supertennis (disponibile al canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). La copertura dello streaming è disponibile o sul sito ufficiale di Supertennis o scaricando l’apposita app Supertennix, da qualsiasi store.