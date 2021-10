Berrettino-Alcaraz dove vedere i quarti ATP 500 Viena in diretta e streaming: Sky o Supertennis?

Berrettini Alcaraz: dove vedere i quarti dell’ATP 500 di Vienna. Alla fine Matteo ce l’ha fatta. Dopo un inizio in affanno, è riuscito ad avere la meglio sul georgiano Nikoloz Basilashvili in tre set. La vittoria gli consente di avanzare ai quarti di finale, dove la vedrà con Carlos Alcaraz. Lo spagnolo può essere paragonato al nostro Jannik Sinner. Giovanissimo, infatti ha soltanto 18 anni, è riuscito ad entrare nella top 100, ed ha tutte le carte in regola per scalare ulteriormente il ranking ATP. In patria lo considerano l’erede di Rafa Nadal e Roger Federer. Lo scontro tra l’italiano e l’iberico è apertissimo. L’azzurro intende arrivare alle ATP Finals nella migliore forma fisica e psicologica, ma Carlos non sarà un avversario facile da battere, vista la sua caratura tecnica.

Berrettini-Alcaraz, dove vedere i quarti dell’ ATP 500 Vienna in streaming e diretta tv: Sky o Supertennis?

L’incontro è fissato per venerdì 29 novembre, con orario ancora da definire ufficialmente. Sarà disponibile sia in diretta che in streaming. La diretta sarà visibile sia su Sky Sport che Supertennis ( canale 64 del digitale terrestre o 212 del satellite Sky). Lo streaming sarà disponibile collegandosi al sito o tramite le app delle due emittenti, liberamente scaricabili da qualsiasi digital store, Sky Go e Supertennix.