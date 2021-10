WTA TENERIFE 250: Dove vedere la semifinale Giorgi-Osorio Serrano in streaming e diretta tv: Sky o Supertennis?

Camila Giorgi a Tenerife, oggi pomeriggio, scenderà in campo per un posto in finale. La tennista marchigiana fino a questo momento del torneo, è stata impeccabile. Nei quarti di finale si è liberata in scioltezza dell’olandese Arantxa Rus per 6-1 6-1. L’azzurra, dopo Indian Wells, ha di nuovo fame di vittorie e la voglia di trovare il pronto riscatto dopo la prematura eliminazione in terra californiana.

Camila Giorgi WTA Tenerife 250, dove vedere la semifinale contro Osiorio Serrano in diretta e streaming: Sky o Supertennis?

L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 16:00. La competizione che si sta giocando sull’isola delle Canarie è una ghiotta occasione per Camila Giorgi per scalare il ranking mondiale. Il punteggio maggiore proviene dalla vittoria del titolo: e questo è proprio l’obiettivo della tennista. In caso di trionfo questo pomeriggio, la vincitrice troverà in finale la vincitrice dello scontro tra la francese Cornet e la statunitense Li. La colombiana Osasuna-Serrano, numero 63 del ranking mondiale, non è un avversario facile da superare visto che, nei quarti di finale, si è facilmente sbarazzata della cinese Zheng in due set. Il match verrà trasmesso sia in diretta che in streaming. La diretta è offerta da Supertennis. Per la diretta streaming gli appassionati dovranno sintonizzarsi sul sito Supertennis.tv.